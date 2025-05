Palmeiras volta a ter paraguaio no radar para substituir Estêvão

Ramón Sosa, do Nottingham Forest, já recebeu uma sondagem no início do ano, e Verdão pode voltar às tratativas no segundo semestre

Afinal, o Verdão monitora de perto a situação do atacante Ramón Sosa, do Nottingham Forest, da Inglaterra. O atacante paraguaio de 25 anos de idade está no radar desde a janela de início de ano e ainda agrada ao comando do futebol alviverde. Contudo, o jogador negou qualquer interesse ou desejo de deixar o clube inglês neste momento.

“Vi nas redes sociais, mas não me inteirei. Sim, vou a seguir na Premier (League)”, disse Ramón Sosa.

Contudo, o Verdão ainda deve fazer uma nova tentativa após a Copa do Mundo de Clubes. Uma possível negociação gira em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões). O Nottingham Forest toparia iniciar as tratativas com estes valores, mas o Palmeiras precisaria convencê-lo a atuar no Brasil.

Sosa chegou ao clube no meio de 2024, após duas temporadas de destaque pelo Talleres, da Argentina. Entretanto, ele ainda não conseguiu vingar na Inglaterra. Nesta temporada foram apenas quatro partidas como titular, com três gols e uma assistência.