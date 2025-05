Neymar compartilha momento divertido com a filha e encanta web; veja

Dessa forma, nos comentários, os internautas reagiram ao momento de fofura do jogador com a filha e deixaram comentários como “É pra isso que tenho internet. Coração aqui explodiu de amor. Que coisa linda!”; “Ser pai de menina é demais” e “Que fofura”. Vale ressaltar, aliás, que os registros com Mavie sempre mexem com o fofurômetro na internet.

Além de Mavie, Neymar tem outros três filhos: Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, Helena, de 10 meses, com Amanda Kilberlly, e espera a chegada de mais uma menina, Mel, segundo fruto do seu relacionamento com Bruna Biancardi, que está na reta final da gestação.

Desejo de Neymar

Recentemente, o jogador manifestou à família seu anseio de promover mais aproximação entre Mavie e Helena. O craque se mostrava insatisfeito pela convivência distante entre suas duas herdeiras e passou a inserir a caçula na rotina.

O astro estava aguardando Biancardi e Mavie regressarem dos EUA para iniciar o processo de aproximação. A movimentação, aliás, conta com o apoio de Nadine, mãe do jogador, e de Rafaella Santos.

Sabe-se que o desentendimento entre Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi teve papel crucial no distanciamento inicial. Contudo, após a mudança do astro para o Brasil e o ‘tempo livre’ junto à família, em meio aos processos de recuperação, o fizeram repensar na rotina.

Nos últimos dias, portanto, o jogador comprou uma mansão de cerca de R$5,5 milhões em São Paulo para Helena e Amanda morarem, ficando assim, mais próxima da família. O imóvel aliás, fica no mesmo condomínio em que mora Rafaella Santos, irmã de Neymar e madrinha da Helena.

