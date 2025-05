Luis Enrique exalta elenco do PSG e mira título inédito na Champions

O PSG encara a Inter de Milão neste sábado (31), na final da Champions, em Munique, em busca do título inédito da competição. O técnico Luis Enrique falou com a imprensa na véspera da decisão e mostrou confiança no trabalho da equipe.

“Somos um time que está acostumado a disputar finais. A motivação é sempre importante, mas estamos preparados para isso. O futebol é universal e cada equipe tem suas particularidades. Conhecemos bem o estilo dos italianos. O Inter é um time muito completo, e precisamos estar atentos”, disse.

“Não vamos mudar nossa maneira de atacar ou defender. Jogar contra a Inter não é o mesmo que enfrentar o Liverpool, por exemplo”, completou.

Luis Enrique também comentou sobre a relação com o elenco e os elogios que vem recebendo nesta temporada.

“Desde o começo, criamos uma boa conexão. Talvez alguns não queiram enxergar isso, mas sigo sendo o mesmo treinador desde o primeiro dia. Essa é uma grande chance de fazer história. Jogamos neste estádio contra o Bayern, disputamos jogos decisivos ao longo do ano e nunca demonstramos medo. Tenho um dos melhores elencos da Europa. É hora de unir forças e pensar no coletivo. Algumas decisões geram debate, mas estou tranquilo com as escolhas que fiz”, explicou.