Los Angeles FC x América-MEX: onde assistir e escalações

Equipes duelam neste sábado (31), às 23h30 (de Brasília) para definir novo integrante do grupo do Flamengo no Mundial de Clubes

Los Angeles FC e América-MEX se enfrentam neste sábado (31), às 23h30 (de Brasília), no BMO Stadium, na Califórnia. O duelo é decisivo por uma vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. Os donos da casa tentam confirmar a força recente da MLS, enquanto os mexicanos, tradicionais em competições internacionais, buscam retomar o protagonismo. Quem vencer garante uma vaga no Grupo C do torneio, que além do Rubro-Negro, tem Chelsea e Espérance.

A partida acontece após Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) rejeitar os recursos do Léon e da Alajuelense pleiteando uma vaga na competição. O time mexicano, aliás, buscou alterar a decisão da Fifa que o excluía da competição por ter o mesmo dono do Pachuca. Por outro lado, a equipe da Costa Rica, afinal, alegava merecer a vaga pelo ranking da Concafaf. A Fifa, então um duelo entre o vice-campeão continental em 2023 (norte-americanos) e o time de maior pontuação no ranking da Concacaf que ainda não estava entre os participantes (mexicanos).