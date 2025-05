Liverpool faz proposta milionária por Wirtz, do Bayer Leverkusen

Valorizado no mercado, Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, desperta o interesse de alguns clubes. Entre eles, está o Liverpool, que fez uma proposta de 130 milhões de euros (cerca de R$ 836 milhões na cotação atual) para contar com o jogador na próxima temporada. A informação é do jornal inglês “The Athletic”.

Além disso, o Bayern de Munique também estaria interessado pelo atleta, mas a preferência, no momento, seria a transferência para os Reds. O clube inglês, inclusive, está em sua segunda tentativa para tirar o atleta do futebol alemão.