Justiça argentina cancela julgamento de suspeitos de causar morte de Maradona

Sete profissionais da equipe médica que cuidava do craque eram acusados pela responsabilidade pelo óbito do ex-jogador

Isso porque um trailer da série documental “Justiça Divina” ganhou notoriedade recentemente. Os registros expunham a chegada da profissional jurídica à sala do tribunal. De acordo com a agência “AFP”, houve a apresentação dos roteiros em sessão que ocorreu nesta semana. Em sua defesa, Makintach alegou que a sua cooperação representava um material bruto de uma entrevista que concedeu a um amigo.

Mesmo assim, a afirmação não convenceu. Afinal, a Promotoria, os responsáveis pela denúncia e grande parte dos representantes jurídicos de defesa solicitaram o cancelamento do julgamento. Fernando Burlando, que é o advogado das filhas de Maradona, alegou que Julieta se comportou como uma atriz, e não como uma juíza. Importante ressaltar que as audiências não estavam ocorrendo desde a semana passada. No caso, depois de dois meses do início do julgamento.

Outras polêmicas em outros momentos do julgamento da morte de Maradona

A solicitação para suspender as sessões judiciais, aliás, envolvia outras supostas irregularidades. No caso, havia suspeitas da entrada de câmeras no tribunal, fato que simbolizaria um desrespeito à proibição de realizar filmagens, imposta desde o segundo dia de audiências. Na ocasião, a própria juíza Makintach era alvo de denúncia, mas indicava que não havia um cenário incorreto, no qual precisaria se defender. Na verdade, ela classificou o movimento como uma tentativa de pressioná-la.

“Estamos lidando com uma enorme operação midiática para me coagir e me manter fora deste debate. E, sabe de uma coisa, não vou me desculpar. Quero deixar claro que não vou recuar”, alegou Julieta.