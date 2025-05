Invicto, Bruno Fuchs quer voltar a vencer antes do Mundial; Felipe Anderson retoma os treinos

Zagueiro será titular do Palmeiras contra o Cruzeiro no Mineirão e destaca importância do confronto direto pela liderança do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras terá novidades para enfrentar o Cruzeiro neste domingo, às 19h30, no Mineirão, em duelo decisivo pela liderança da Série A. A principal mudança está na defesa: com Gustavo Gómez e Murilo suspensos, Bruno Fuchs e Micael formarão a dupla de zaga. Já no banco de reservas, Felipe Anderson pode reaparecer após se recuperar de um edema na coxa direita. Durante o treino desta sexta-feira, Felipe participou normalmente das atividades com o grupo. Ele integrou os trabalhos técnicos e táticos, além de um jogo em campo reduzido. A presença entre os relacionados depende da avaliação final da comissão técnica no treino de sábado, mas há otimismo com seu retorno.