Grando revela duas ofertas, mas garante que segue no Grêmio

Goleiro teve oportunidade de ser titular do Imortal pela oitava vez no ano e recentemente foi ligado a uma possível transferência ao Palmeiras / Crédito: Jogada 10

O goleiro Gabriel Grando estreou nesta edição da Sul-Americana na vitória por 1 a 0 do Grêmio sobre o Sportivo Luqueño. Ele ganhou a oportunidade de assumir a meta com a decisão da comissão técnica em preservar o dono da posição, Tiago Volpi. O camisa 12 não precisou fazer tanto esforço em defender o gol do Imortal pela dificuldade do adversário, além de uma desvantagem de dois jogadores, que ocorreu durante o embate. O arqueiro vibrou com a nova chance em estar entre os 11 iniciais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inclusive, ao receber perguntas sobre a possibilidade em deixar o Grêmio, Grando revelou que recebeu algumas ofertas do Palmeiras. “Teve o interesse sim, chegaram até duas propostas”, admitiu o arqueiro. No começo de maio, o Palmeiras fez uma investida em que pretendia pagar R$ 13 milhões para adquirir 75% dos direitos econômicos de Gabriel Grando. Entretanto, o clube paulista optou em cancelar as tratativas. Especialmente pela lentidão em dar uma resposta se aceitaria ou não a oferta.