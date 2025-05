Fluminense acerta a renovação de Paulo Henrique Ganso

“Primeiramente gostaria de agradecer o carinho do torcedor. Isso é incrível e muito importante para mim, para que eu pudesse ter meu contrato renovado e essa continuidade dentro do clube. Acho que a gente tem uma conexão muito boa e eu fico contente por poder permanecer aqui por mais uma temporada, com contrato renovado. É uma felicidade enorme, uma emoção. O Fluminense é o clube que eu fiquei por mais tempo na minha carreira, na minha vida. Então agradeço por acreditarem em mim desde o começo e pelo carinho de sempre. Espero que eu possa trazer muitas coisas boas para o Fluminense e para o torcedor tricolor”, disse o camisa 10.

O Fluminense acertou nesta sexta-feira (30/05) a renovação do meia Paulo Henrique Ganso. O ídolo tricolor, que tinha vínculo até o fim de 2025, assinou no CT Carlos Castilho um novo contrato válido até dezembro de 2026.

Desde que chegou ao Fluminense, no início de 2019, Ganso se consolidou como um dos pilares da equipe e se tornou um ídolo histórico da torcida tricolor. O camisa 10 foi peça importante nas conquistas da Conmebol Libertadores 2023, da Conmebol Recopa 2024, além do bicampeonato carioca de 2022 e 2023. O craque tem ainda no currículo as Taças Guanabara de 2022 e 2023 e a Taça Rio de 2020. Ao todo, Ganso soma 278 partidas e 27 gols pelo Time de Guerreiros.

“Eu sempre vou ser o Paulo Henrique Ganso do Fluminense. Obviamente eu tenho um carinho enorme por todos os clubes que passei. E hoje, com tanto tempo aqui dentro do clube, tenho um carinho gigantesco, minha família e completamente apaixonada pelo clube. Então, realmente, hoje eu sou o Paulo Henrique Ganso do Fluminense”, concluiu o meia.

