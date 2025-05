Flamengo questiona convocação de Plata, mesmo lesionado, pelo Equador

Rubro-Negro alega que não houve uma comunicação adequada e que a Federação Equatoriana quer antecipar etapas em recuperação do atleta / Crédito: Jogada 10

O Flamengo enviou um ofício para a Federação Equatoriana de Futebol, nesta sexta-feira (30), para questionar a convocação de Gonzalo Plata para a próxima Data-Fifa. Afinal, mesmo com um edema ósseo no joelho direito, o atacante está nos planos do Equador, que pretende acompanhar a situação do atleta de perto. Dessa forma, o Rubro-Negro alegou estar surpreso com a falta de comunicação por parte da Federação Equatoriana de Futebol. De acordo com o clube carioca, não houve qualquer autorização prévia de um médico ou fisioterapeuta para tal convocação. Além disso, membros da entidade estiveram na residência do atleta para tentar antecipar etapas da recuperação.

O clube lamenta a condução do caso por parte da Federação Equatoriana de Futebol. Ela chegou a solicitar antecipação da apresentação do jogador, e reforça que prioriza sempre a saúde e o bem-estar de seus atletas.", disse o trecho da nota. Longe dos gramados, mas nos planos do Equador Atualmente, o atacante participa apenas de atividade interna na academia e ficou de fora do jogo decisivo contra o Deportivo Táchira-VEN pela Libertadores. Nesse sentido, dificilmente ficará à disposição do técnico Filipe Luís no duelo com o Fortaleza, no domingo (1), pelo Brasileirão. Assim, o jogador ficou de fora das últimas oito partidas da equipe rubro-negra. Contra Cruzeiro, Central Córdoba, Bahia, LDU, Botafogo, Botafogo-PB (volta da Copa do Brasil), Palmeiras e Deportivo Táchira. "Tanto Gonzalo Plata quanto Enner Valencia estão em uma situação difícil. Hoje não podemos garantir mais do que a presença deles, ainda que estejam em uma situação de dificuldade. Depende de nós. Na lista [de convocação] estarão tanto Gonzalo quanto Enner, eles farão parte da convocatória. Vamos acompanhar dia a dia o grau de recuperação que possam ter. Eu sempre sou otimista, acredito que a recuperação deles será antes [do esperado]", comentou Beccacece, técnico do Equador.