Fifa interpela CBF por comissão paga a intermediário em negociação com Ancelotti

Confederação Brasileira de Futebol se depara com a possibildiade de punições da Fifa por irregularidades em contrato do novo técnico da Seleção.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) recebeu notificação oficial da Fifa com cobrança de explicações sobre o pagamento de comissão a Diego Fernandes, envolvido na negociação com o técnico Carlo Ancelotti, mas que não tem registro como agente licenciado. A informação foi dada inicialmente pelo ‘Uol’.

Fernandes tem trânsito livre nos bastidores da CBF desde 2022, quando se aproximou do então presidente Ednaldo Rodrigues. Ao ser decisivo no decorrer dos meses para o acerto final com Ancelotti, Fernandes teve direito a uma comissão de 1,2 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,7 milhões) em contrato. As negociações com Ancelotti tiveram início em 2023 e foram retomadas em 2025.

Posicionamento de Fernandes

Envolvido no caso, Diego Fernandes se manifestou ainda nesta quinta-feira:

“O contrato firmado por Diego Fernandes com a CBF, em relação à contratação do treinador da seleção brasileira, respeita rigorosamente todas as normativas da CBF e da FIFA, com previsão específica acerca da necessidade de cumprimento das exigências das mencionadas instituições, de modo que eventuais questionamentos são infundados e serão prontamente esclarecidos.

Cumpre ressaltar que, Diego Fernandes é consultor, conforme previsto no contrato, e que só poderá receber qualquer montante referente à intermediação, após sua inscrição como agente intermediário de futebol junto à CBF. Diego atuou formalmente como consultor, em função do curto prazo de tempo que se deu o desafio da negociação, o que seria incompatível com o processo para registro como agente de futebol junto à FIFA. Com a conclusão da negociação, Diego dará entrada ao registro para que, quando efetuado, possa receber o justo valor referente à intermediação.”