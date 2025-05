Em preparação para o Mundial de Clubes, Yan Couto treina no São Paulo

Lateral-direito brasileiro busca estar 100% fisicamente para a disputa do torneio da Fifa pelo Borussia Dortmund

O lateral-direito Yan Couto, que vai disputar o Mundial de Clubes pelo Borussia Dortmund, fez proveito das instalaçaões do CT do São Paulo na última quinta-feira (29). O jogador, que teve convocações na Era Dorival Júnior na Seleção Brasileira, busca o aperfeiçoamento físico ideal para a disputa do torneio da Fifa, que terá início em 14 de junho, nos Estados Unidos.

Em imagens divulgadas pelo clune paulista Yan aparece em atividade no campo do CT da Barra Funda vestindo a camisa do São Paulo. Ele também utilizou o REFFIS (Núcleo de Recuperação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica).