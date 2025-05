Dirigente do Mirassol, Paulinho recusa proposta do Santos

Ídolo do Corinthians recusa proposta do Sport e afirma ter sido cotado para a comissão de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

Em busca de um executivo, o Santos mapeia o mercado e conversa com alguns nomes. Um deles foi o coordenador técnico do Mirassol, Paulinho. O dirigente afirmou que recusou propostas do Peixe e do Sport. Ídolo do Corinthians, o ex-volante preferiu continuar o trabalho no clube do interior paulista.

“Meu nome foi colocado na mesa para fazer parte da comissão do (Carlo) Ancelotti, tiveram outros também. No Santos eu tive algumas conversas com uma pessoa a qual não vou citar o nome, pois não sou esse tipo de pessoa. E dentro de todas essas situação eu optei por permanecer aqui (no Mirassol) e desenvolver o meu trabalho”, disse Paulinho à TS Rádio Mirassol.