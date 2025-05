Deyverson comenta provocação aos torcedores do Racing: ‘Faz parte do futebol’

Dessa forma, após o fim do jogo, o atacante comentou sobre a provocação que aconteceu. Ele afirmou que isso faz parte do futebol e que ele gosta de ser provocado para provocar também.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Cara isso acaba acontecendo, é natural. Eles me conhecem, sabem que eu sou um jogador provocador também. Acho que isso ai faz parte, o torcedor é apaixonado pela sua equipe, pelo seu clube e faz parte do futebol. Eu gosto disso também, eu gosto que eles me provocam, eu provoco também. Eu falei pra eles (torcedores) que eles não tem Libertadores e eu tenho uma! Faz parte do futebol essa provocação”, disse.