Cuca joga no ventilador: ‘Tem peças rendendo muito menos do que rendem’

Treinador diz que as mudanças pioraram demais o Galo, que não saiu do 1 a 1 com o Cienciano e vai ter de jogar a repescagem da Sula / Crédito: Jogada 10

Na coletiva após a partida em que o Atlético ficou no 1 a 1 com o Cienciano, Cuca não escondeu a decepção. Para o treinador do Galo, o time, no jogo desta quinta-feira, 29/5, pela última rodada do Grupo H da Sul-Americana, foi muito mal. Principalmente os jogadores que entraram no segundo tempo. “Tem peças rendendo muito menos do que elas rendem. E temos de ver o que está acontecendo”, disse o treinador, para em seguida completar:

Fizemos um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo, não. Com 15 minutos, não criamos nada. Saímos do 4-4-2 para o 4-3-3 e piorou. Ficamos perto de perder, pois as mudanças não surtiram efeito e pioraram o time, que ficou desorganizado." Os jogadores que entraram na etapa final foram Gabriel Menino, Júnior Santos e Bernard, que nada fizeram, e Palacios e Sarávia, que jogaram poucos minutos. Cuca: 'Fracassamos quando não podíamos fracassar' O empate fez o Galo terminar em segundo lugar no Grupo H com 9 pontos, uma atrás do Cienciano. Assim, o time peruano vai para as oitavas de forma direta e o Atlético terá de jogar a repescagem contra o Atlético Bucaramanga, terceiro colocado de um dos grupos da Libertadores, com o primeiro jogo na Colômbia e a volta na Arena. Mais jogos num calendário complicado. "Fracassamos num momento que não podíamos fracassar e temos de jogar o playoff."