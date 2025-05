Corinthians vai se reunir com a Nike em meio a conversa com a Adidas

Nova gestão do Timão tenta manter boa relação com fornecedora que está no clube desde 2003 enquanto negocia com empresa alemã

A nova diretoria do Corinthians herdou muitos compromissos e decisões para tomar da gestão anterior. Uma delas está sobre quem será a nova fornecedora esportiva do clube. Osmar Stabile terá uma reunião com a Nike nos próximos dias em meio à cobiça da Adidas.

O novo presidente do Corinthians, junto de seus aliados, entende que é necessário manter uma boa relação com a Nike, parceira do clube desde 2003. Contudo, a nova gestão também já se reuniu com a Adidas e manteve as conversas com a empresa alemã, que ofereceu um contrato bilionário para trocar de fornecedora.

Além do presidente interino e do vice Armando Mendonça, o superintendente de marketing Vinicius Manfredi, recontratado um mês após demissão, lidera as negociações sobre o assunto. O Corinthians também quer manter a boa relação com a Nike para evitar qualquer conflito jurídico.

Apesar de estar negociando com a Adidas para a próxima temporada, o Corinthians já tem os uniformes para 2026 prontos e com os layouts aprovados pelo clube e pela Nike.

O contrato entre Corinthians e a Nike foi renovado automaticamente pela empresa até dezembro de 2029. Uma cláusula unilateral permitia à fornecedora ampliar a parceria sem a anuência do clube, que há anos está insatisfeito com a distribuição do material.