Comissão de Ética do Corinthians oficializa afastamento de Romeu Tuma Jr

Mário Mello, relator do caso, pediu que seja cumprida a decisão tomada em 9 de abril, que previa a suspensão de Romeu Tuma Jr de seu cargo. O pedido foi feito em ofício encaminhado à secretaria do Conselho Deliberativo.

A Comissão de Ética do Corinthians oficializou a decisão de afastar Romeu Tuma Jr da presidência do Conselho Deliberativo do clube. A definição, que saiu nesta sexta-feira (30), se deu quase dois meses após ser votado o afastamento liminar.

Os motivos do afastamento de Romeu Tuma Jr

O presidente do clube, Augusto Melo, e o conselheiro Roberto Willian Miguel, conhecido como Libanês, fizeram as denúncias que levaram ao afastamento de Tuma.

Tuma é acusado de comandar o Conselho de forma parcial e também de prejudicar a imagem do Corinthians com declarações públicas. Assim, o entendimento da maioria dos membros da Comissão de Ética foi de que, se Tuma continuasse no cargo, tais danos seriam perpetuados.

Romeu Tuma Jr ainda pode se defender

Entretanto, esta é uma decisão liminar. O mérito do caso ainda será julgado pela Comissão de Ética. Por outro lado, Tuma poderá apresentar nova defesa, com testemunhas e documentos. A decisão final do órgão ainda precisará ser referendada pelo plenário do Conselho Deliberativo.

Assim, a defesa de Tuma alegou no processo que não existe previsão estatutária no clube para tal afastamento e que a punição liminar deveria ser feita pelo plenário do Conselho, não pela Comissão de Ética. Também alegou “ausência de justa causa para o pedido cautelar”.