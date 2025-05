Com Dudinha inspirada, Brasil vence o Japão na Neo Química Arena

Com ótima atuação coletiva e Dudinha inspiradíssima, a Seleção feminina do Brasil venceu o Japão na noite desta sexta-feira, 30/5, na Neo Química Arena, por 3 a 1. A revelação do São Paulo, de 19 anos, “comeu a bola”. Afinal, Dudinha marcou os dois primeiros gols, no primeiro tempo, e ainda sofreu um pênalti, que foi desperdiçado por Kerolin. Mas Kerolin compensou fazendo o terceiro gol. Assim como o Brasil, o Japão perdeu um pênalti: Lorena defendeu. Seike descontou no fim. O público foi ótimo, 33.395, e ovacionou a Rainha Marta, de volta à Seleção.

Este foi o primeiro dos dois amistosos que a Seleção Feminina do Brasil faz contra o Japão. O outro será na segunda-feira, às 20h (de Brasília), mas em Bragança Paulista. A Seleção se prepara para a disputa da Copa América, que será entre os dias 12/7 e 2/8. O Brasil já venceu oito das nove edições anteriores da competição, perdendo apenas em 2006 para a Argentina. Vai em busca do quinto título consecutivo. O Japão, que recentemente conquistou a SheBelieves Cup, se prepara para a Copa do Leste Asiático.