Cleber Xavier tem o mesmo início de Carille no Santos

Cleber Xavier está no começo de carreira solo como treinador, após passar anos como auxiliar e braço direito de Tite. No domingo (25), ele conseguiu sua primeira vitória como técnico, ao ver o Santos bater o Vitória por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, o início de trabalho do comandante também se assemelha muito ao de Fábio Carille em sua primeira passagem pelo Peixe.

O atual comandante do Santos estreou com um empate com o CRB, pela Copa do Brasil. Depois, pelo Brasileirão, foi derrotado pelo Grêmio, empatou com o Ceará e, por fim, um novo revés, desta vez contra o Corinthians. A sequência negativa teve ainda um novo empate contra o CRB e a eliminação no mata-mata.

Carille também estreou com um empate, contra o Bahia. Na sequência, assim como Cleber Xavier, veio uma eliminação na Copa do Brasil, com uma derrota para o Athletico. O técnico ainda teve um empate contra o Ceará, uma derrota para o Juventude e um novo empate contra o São Paulo, todas pelo Brasileirão daquele ano.

Outra curiosidade está no sistema ofensivo. Isso porque os dois treinadores tiveram o mesmo desempenho no ataque. Nos cinco primeiros jogos pelo Santos, tanto Cleber Xavier quanto Fábio Carille viu a equipe marcar apenas um gol neste período. Do antigo treinador foi com Carlo Sánchez, no clássico contra o São Paulo. Já com o atual técnico foi marcado por Rollheiser, contra o CRB, em sua estreia.

Agora, Cleber Xavier agora tenta afastar as comparações e fazer o Santos reagir no Brasileirão. Afinal, o Peixe está 18° colocação, com oito pontos somados e dentro da zona de rebaixamento.