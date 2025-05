CBF divulga programação detalhada da Seleção contra Equador e Paraguai

A Seleção Brasileira tem dois compromissos pela frente: contra o Equador e o Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O primeiro jogo acontecerá em Guayaquil, na próxima quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), no Monumental. Já o duelo seguinte é diante do Paraguai, dia 10 (terça), às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, aliás, inicia a preparação para os duelos na segunda-feira (2), com um treino no CT do Corinthians, localizado na capital paulista. No dia seguinte, o grupo, portanto, fará mais um trabalho no mesmo local e na sequência viaja rumo ao Equador.