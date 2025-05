Brasil x Japão, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

Nesta sexta-feira (30), em preparação para a Copa América, a Seleção Brasileira feminina enfrenta o Japão, em amistoso, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Dessa forma, o jogo marca o reencontro entre as seleções após a vitória japonesa por 2 a 1 nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

A Voz do Esporte já está de prontidão para narrar o embate, ao vivo, a partir de 20h30. Cristopher Heenrique narra. A equipe de craques do jornalismo esportivo, porém, não definiu quem comenta. Porém, sabe-se que o intrépido Caio Sampaio vesrtirá a camisa 10 das reportagens do amistoso.