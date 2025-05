Bahia x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Um duelo de tricolores abre a 11° rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia e São Paulo medem forças neste sábado (31/5), às 18h30, na Arena Fonte Nova, pelo torneio de pontos corridos. Os baianos estão na sétima colocação, com 15 pontos e buscam deixar para trás a dolorosa eliminação na Libertadores para entrar no G-6. Já os paulistas avançaram na mesma competição continental com a segunda melhor campanha e agora tentam a recuperação no torneio nacional, já que estão apenas na 13° posição, com 12 pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Como chega o Bahia

O Bahia reencontra sua torcida neste sábado, após uma dolorosa eliminação na Libertadores ao perder para o Internacional, na última quarta-feira (28/5). Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço ocupa a sétima colocação, com 15 pontos conquistados e querendo entrar no G-6. Contudo, para o embate, o técnico Rogério Ceni terá três baixas por lesão: Erick, Rezende e Kanu. Por outro lado, o treinador vai ganhar dois reforços. Afinal, Ademir volta após se recuperar de lesão e ganhar minutos no Beira-Rio, além de Jean Lucas após cumprir suspensão na última rodada.

Como chega o São Paulo

O São Paulo também entrou em campo pela competição continental no meio da semana, mas com um desfecho mais favorável. Afinal, venceu o Talleres por 2 a 1, no Morumbis e garantiu a segunda melhor campanha geral na Libertadores. Agora, tenta melhorar sua campanha no Brasileiro que é de muita oscilação. Contudo, o Tricolor não terá Luis Zubeldía, suspenso pelo STJD, no banco de reserva, além de Alisson e André Silva, que cumprem suspensão. Além disso, Luiz Gustavo, Ruan Tressoldi, Marcos Antônio, Calleri, Igor Vinícius, Oscar, Lucas Moura e Ferreira seguem no departamento médico. Em contrapartida, Lucca e Cédric treinaram com o grupo e devem voltar a lista de relacionados.

BAHIA X SÃO PAULO

11° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 31/05/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Cauly, Luciano Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia e Bobadilla (Rodriguinho); Lucas Ferreira, Luciano e Wendell (Lucca); Ryan Francisco. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)