Bahia x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste sábado (31/5), às 18h30, um duelo de tricolores abre a 11° rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia e São Paulo medem forças na Arena Fonte Nova, pelo torneio de pontos corridos. Os baianos estão na sétima colocação, com 15 pontos e buscam deixar para trás a dolorosa eliminação na Libertadores para entrar no G-6. Já os paulistas avançaram na mesma competição continental com a segunda melhor campanha e agora tentam a recuperação no torneio nacional, já que estão apenas na 13° posição, com 12 pontos.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha as emoções do embate, ao vivo, a partir de 17h. Cesar Tavares narra, Henrique Neves comenta e Cristopher Henrique reporta os detalhes do confronto.