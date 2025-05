Vila Nova x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O vencedor do confronto terá a oportunidade de encostar no líder Goiás, com 20 pontos, e que tem clássico fora de casa na rodada. Portanto, a vitória é fundamental para embolar a disputa na parte de cima da tabela. Por outro lado, no entanto, perder esse jogo pode custar caro e se afastar dos primeiros colocados da competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Vila Nova

Em quarto lugar, o Vila Nova terá baixas importantes para o confronto direto. Dessa forma, o técnico Rafael Lacerda não terá nomes como Diego Torres, expulso contra o Cuiabá, assim como os lesionados Jean Mota e Igor Henrique. Além disso, Tiago Pagnussat e Arilson podem ser poupados. Contudo, Guilherme Parede deve retornar ao time.

Como chega o Novorizontino

O Novorizontino, por sua vez, não deve ter muitos problemas para o confronto. Afinal, o técnico Umberto Louzer só não conta com o zagueiro Matheus Dantas, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Portanto, o time paulista terá praticamente força máxima e planeja brigar novamente pelo acesso após bater na trave em 2024.