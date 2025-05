Torcida do Fluminense declara apoio ao PSG na final da Champions

Tricolores estendem faixa antes do jogo desta quinta-feira contra o Once Caldas pela Sul-Americana, no Maracanã

Champions na Sul-Americana? Nesta quinta-feira (29), antes de jogo decisivo contra o Once Caldas, a torcida do Fluminense estendeu uma faixa em apoio ao PSG na final da competição europeia, que acontece no sábado, em Munique, na Alemanha.

Isso é uma resposta positiva à K-Soce Team, grupo do Collectif Ultras Paris. Os torcedores, afinal, levaram uma faixa em apoio ao Fluminense na final da Libertadores de 2023.

Naquela ocasião, o grupo Ultras Paris ergueu um trapo com a mensagem: “Vamos tricolores. Chegou a hora”. A faixa é uma referência a música que embalou o Fluminense durante toda a campanha Libertadores, que termina com o pedido dos tricolores para os jogadores vencerem a competição continental.

Os ultras do PSG e as organizadas do Fluminense têm certo vínculo. Há anos, em diferentes jogos do clube francês, é possível notar a presença de torcedores com camisas ou até bandeiras do Tricolor nas partidas do Paris Saint-Germain.