Souza relembra declarações de Felipe sobre Capasso no Vasco: ‘Expôs o atleta ao ridículo’

Após deixar o Vasco, Souza tem dado declarações polêmicas em algumas entrevistas. Diante disso, o volante afirmou, em conversa com o SBT, que o diretor técnico Felipe Maestro não é unanimidade no elenco cruz-maltino. Ele também relembrou as declarações do ex-jogador sobre o zagueiro Capasso.

Além disso, o atleta explicou que a declaração do diretor técnico não caiu bem internamente e que expôs o defensor ao ridículo. Vale lembrar que Felipe disse que não gostava do zagueiro argentino.

“Soou mal para caramba. Eu acho que ele tinha isso com o Capasso por ele não ter saído, pela acomodação de ganhar o salário e ficar vivendo no Rio, mas ele não poderia expor o atleta ao ridículo. Quem vai querer um atleta que o próprio diretor diz que é fraco? Isso ficou mal no elenco, e eu fazendo parte do elenco posso dizer isso com propriedade”, completou.

Por fim, Souza ressaltou não ter problemas com o diretor, que para ele não foi o único responsável pela sua saída do Vasco. Ele e Capasso não estavam nos planos da diretoria e assinaram suas respectivas rescisões de contrato.