São Paulo e Internacional ficam no empate em Cotia pelo Brasileiro Sub-20

São Paulo e Internacional empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (29), em Cotia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Luiz Felipe colocou os gáuchos em vantagem, mas Igor Felisberto deixou tudo igual para os anfitriões no CFA Laudo Natel.

Com o resultado, o Tricolor Paulista chega a 14 pontos e aparece na 15ª posição, ainda distante da parte de cima da tabela. Já o Colorado segue próximo do Z3. É o 17º colocado, com os mesmos 11 pontos do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento.