Rossi reclama de vaias da torcida do Flamengo: ‘Desnecessário’

Torcedores entoam cânticos como 'pra jogar no Mengo tem que ter disposição' após classificação suada para as oitavas da Libertadores

No sufoco, o Flamengo venceu o Deportivo Táchira, na última quarta-feira (28), e se classificou para as oitavas da Libertadores. No entanto, os mais de 66 mil presentes no Maracanã não gostaram da atuação e protestaram após o término da partida pela última rodada da fase de grupos. Na zona mista, o goleiro Rossi, que vive grande fase com a camisa rubro-negra, reclamou das vaias e ressaltou a vaga na competição.

“Acho que um pouco desnecessárias (as vaias). A gente queria classificar e classificamos, então é comemorar. Agora vem a fase das oitavas, a gente está vivo no Brasileiro, passamos na Copa do Brasil. Muito feliz por isso. Neste sentido, é desnecessário”, afirmou na zona mista.