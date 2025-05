Riquelme decide pro Grêmio e homenageia o pai: “Para honrar ele”

O Grêmio venceu o Sportivo Luqueño por 1 a 0 na Arena, em Porto Alegre, e garantiu vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar da classificação em segundo lugar, o destaque absoluto da noite foi o jovem Riquelme, de apenas 18 anos, que entrou no segundo tempo e marcou o gol decisivo da partida.

A convocação do menino, no entanto, aconteceu de forma inesperada, após a ausência de Luan Cândido e Amuzu por motivos médicos. Mesmo com pouco tempo para se preparar, o garoto aproveitou a chance. Aos 30 minutos da etapa final, completou cruzamento de Pavón com um chute preciso no canto esquerdo do goleiro Mongelos.