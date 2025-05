Real Madrid é o clube mais valioso da Europa; confira a lista em 2025

O Real Madrid reúne grandes estrelas do futebol mundial, como Vini Jr e Mbappé. Nesta temporada, lidera o ranking como o clube mais valioso do mundo. De acordo com levantamento do Football Benchmark Group, os merengues aparecem na primeira posição, com valor estimado em cerca de 6,5 bilhões de dólares.

Curiosamente, a dupla de Manchester — City e United — ocupa a segunda e a terceira colocações, respectivamente. O Real Madrid supera os rivais ingleses com mais de 1 bilhão de dólares de diferença. Barcelona, maior rival do time espanhol, e Bayern de Munique completam o top 5. Entre os finalistas da Champions, apenas o PSG figura entre os dez primeiros.