Rayan sobe de produção no Vasco, e conexão com Diniz pode alavancar sua carreira

Revelado nas divisões de base do Vasco, Rayan sempre foi considerado promissor e um ativo importante. No entanto, ainda não tinha conseguido demonstrar seu talento com regularidade entre os profissionais e chegou a receber críticas da torcida. Com a chegada de Fernando Diniz, tudo mudou, e o jovem, de 18 anos, tem tido uma rápida ascensão neste início de trabalho do comandante.

Diante do arquirrival Fluminense, o atacante passou em branco, mas carimbou o travessão de Fábio, com uma bela finalização de fora da área e muita personalidade. Um fundamento importante do atleta que sempre chamou a atenção desde os tempos da base e que começa a despontar e ser decisivo entre os profissionais.

Nas cinco partidas sob a batuta de Diniz, a joia não só foi titular, mas se destacou com boa movimentação e força para deixar os adversários para trás. Em duas oportunidades, estufou a rede e foi decisivo, como no empate com o Operário-PR pela Copa do Brasil, e no triunfo por 3 a 0 sobre o Melgar-PER, na Sul-Americana.

Desde o título com a seleção de base, em janeiro, Rayan soma 22 jogos e foi titular em 17, em 80% das partidas. Na temporada passada, por exemplo, ele iniciou em 16 dos 36 jogos (44%), um cenário bem diferente do atual. Em 2023, o atacante se tornou o mais novo jogador a atuar pelo clube no século XXI, com dezesseis anos, cinco meses e dezesseis dias.

“O Rayan é imperdível. Negociá-lo agora é vender por um valor muito menor do que ele vai valer. Você não contrata outro do mesmo nível. Ele estava muito abaixo do que pode render. Esse Rayan, pra mim, é só um início do que eu sinto. Tive uma conexão muito rápida. É um jogador que vai deixar muita saudade quando ele sair, mas não pode ser agora. Temos que arrumar outras alternativas. Ele é insubstituível. Não tem outro. Aquele outro Rayan jogava muito abaixo do que poderia. Ele faz parte do que projeto para o Vasco”, disse Diniz.

Recentemente, ele voltou a despertar o interesse do Velho Continente. Tanto que que o Besiktas, da Turquia, fez uma consulta ao atacante e acenaram uma proposta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) pela compra de um percentual dos direitos econômicos. Por outro lado, o Vasco estipulou um valor mínimo para iniciar as conversas: algo em torno de 15 milhões de euros, quase R$ 100 milhões.

Após o triunfo pela Sul-Americana, Fernando Diniz ressaltou a boa conexão que teve com Rayan em pouco tempo de clube. Além disso, o treinador deixou claro que o Cruz-Maltino tem que fazer de tudo para mantê-lo, pois ele pode evoluir ainda mais, dar bons frutos ao time e ser um ativo ainda mais qualificado no futuro.

Histórico de aproveitar jovens da base

Vale lembrar que Diniz é conhecido por contribuir para o desenvolvimento de jovens por onde passa. No comando do São Paulo, ajudou as carreiras de Brenner, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, que decolaram suas carreiras. Em seu melhor momento, como treinador do Fluminense, teve boa conexão com nomes como André, Alexsander e John Kennedy.

Foi com o profissional, que o atacante deixou de lado a irregularidade e polêmicas para ser decisivo, sobretudo no mata-mata do título da Libertadores de 2023. O volante, por sua vez, conquistou espaço na Seleção e atualmente defende as cores do Wolverhampton, da Inglaterra. Alexsander sagrou-se campeão da Champions da Ásia no início de maio pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita.

“É trabalho meio que diário. Tive uma aproximação muito fácil com Rayan. Ele tem tudo, de fato, para decolar. Estimulo muito no treino e no jogo. Pego no pé, dou carinho. Parecia que o conhecia há muito tempo”, concluiu.