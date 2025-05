Raphinha valoriza temporada no Barcelona e celebra renovação

Um dos destaques do Barcelona na temporada, Raphinha comentou sua trajetória no clube e a superação diante das críticas e rumores de saída. Em entrevista ao jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, o atacante falou sobre persistência, propostas recusadas e o desejo de marcar seu nome na história do clube catalão.

O jogador admitiu que as críticas fazem parte da rotina em um clube do tamanho do Barcelona, mas afirmou que sempre confiou no próprio desempenho para mudar a percepção.

“Quando você não entrega o que esperam, é normal que falem que você não tem nível para jogar com essa camisa. Mas eu sabia o que podia oferecer. Trabalhei muito, os resultados vieram, e a opinião das pessoas mudou. Era questão de tempo”, explicou.

Raphinha revelou também que recebeu ofertas tentadoras antes e após chegar ao Barça, mas sempre manteve o foco no sonho de jogar no clube.

“Mesmo antes de vir, já recebia propostas da Premier League e também da Arábia Saudita, com muito dinheiro envolvido. Mas meu desejo era jogar aqui. Acompanhei o Barça desde pequeno. Lembro do Ronaldinho, do Neymar, da torcida, da história. Sempre quis viver isso e deixar meu nome marcado”, afirmou.