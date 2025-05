Palmeiras garante bolada após campanha perfeita na Libertadores

Perfeita. Assim podemos resumir a campanha do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira (28), a equipe de Abel Ferreira venceu o Sporting Cristal por 6 a 0, no Allianz Parque. Assim, com seis vitórias em seis jogos, o Verdão avançou para as oitavas de final com 100% de aproveitamento e a melhor campanha geral. Mais do que isso, também garantiu uma bolada aos cofres do clube.