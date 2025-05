Oposição do Fluminense se une para barrar a SAF no clube

Luis Monteagudo (advogado e presidente do grupo político Tricolor de Coração), o advogado Alexey Dantas, Sérgio Poggi (arquiteto do BNDES) e Rafael Rolim (procurador do Estado) estiveram presentes no encontro.

Opositores de Mário Bittencourt se movimentam para impedir que o presidente aprove a SAF. Assim, personagens influentes da política tricolor estiveram na noite desta quarta-feira (28) na casa de Celso Barros, que por anos foi homem forte do futebol no Fluminense .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Todos concordam que a SAF não pode ser aprovada de forma apressada e sem a ampla participação dos sócios.

“O Fluminense não pode correr o risco de entrar nesta aventura de uma SAF feita de maneira apressada e sem transparência. Além disso, não tem qualquer ética o presidente que conduz a venda pleitear o cargo de CEO no novo modelo. Ele ganha, o clube perde. Uma instituição centenária como a nossa, com milhões de torcedores pelo mundo, merece ser tratada com mais respeito”, alertou Celso Barros.

Formação da oposição no Fluminense

Eleições serão realizadas no Fluminense no final do ano. Celso Barros também comentou sobre.

“Manifestei mais uma vez o meu posicionamento de trabalhar para que tenhamos uma chapa única da oposição. O objetivo é derrotar o projeto de perpetuação no poder do atual presidente, Mário Bittencourt”.