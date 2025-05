Nos acréscimos, Fortaleza perde para o Racing, mas vai as oitavas da Libertadores

Pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza perdeu para o Racing, na Argentina, por 1 a 0. Entretanto, na combinação com o revés do Atlético Bucaramanga por 1 a 0, contra o Colo-Colo, o Tricolor do Pici se garantiu nas oitavas de final em segundo lugar, no Grupo E, com oito pontos. Na liderança da chave, passou a Academia (11 unidades), enquanto a vaga da Sul-Americana ficou com o Bucaramanga.

Racing com a posse, mas levando pouco perigo

Com troca de passes mais consistente e recuperação rápida, os argentinos tinham volume e notório domínio territorial diante da equipe cearense. Porém, com exceção da finalização onde David González forçou João Ricardo a espalmar no reflexo, o arqueiro do Leão do Pici pouco trabalhou. Assim, pode se dizer que o Fortaleza segurou bem o placar zerado até o intervalo em Avellaneda.