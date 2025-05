Neymar pai vê filho feliz, mas questiona: ‘Santos tem condições de continuar com ele?’

Empresário diz que futuro do camisa 10 do Peixe será decidido apenas no final de junho e vê jogador ainda com mercado / Crédito: Jogada 10

Próximo do final de seu contrato, Neymar segue uma verdadeira incógnita no Santos. Seu vínculo vai até o dia 30 de junho e ele não sabe se vai renovar. Inclusive, o pai do atacante, que também é o empresário do jogador, questionou se o Peixe tem condições de permanecer com o craque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Neymar pai falou com a imprensa após a partida entre Santos e RB Leipzig e respondeu pela primeira vez sobre a possibilidade da renovação de contrato do filho. Ele foi questionado sobre quais seriam os fatores levados em conta para a extensão do vínculo e quais as condições do clube neste momento. “Os fatores de renovação… O Santos vai querer? Se eu estou falando para você que os riscos são nossos e que o contrato acaba em 30 de junho, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De dizer se quer renovar ou não. Qual é a renovação? O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar até o final?”, disse Neymar pai, que prosseguiu. “Esses cinco meses, tudo bem, a gente fez de tudo para ajudar o Santos a que não onerasse o clube, e fizemos nossa parte. Pelo contrário, trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. Por mais que as pessoas falem ‘quanto custou o salário do Neymar’, você tenha certeza que nós conseguimos fazer com que não onerasse o clube. Pelo contrário, a gente trouxe e visibilidade e receita para o clube”, completou. Santos tem estrutura para renovar com Neymar? Neymar recebe do Santos salário mensal de R$ 4,1 milhões. Além dessa remuneração, o Peixe destina à NR Sports 75% dos valores de todos os contratos fechados ou renovados após a chegada do craque. Agora, o pai do craque questiona se o clube terá estrutura para manter o camisa 10 por mais tempo.

“Agora cabe ao Santos administrar isso, não somos nós que vamos administrar isso. Eu não faço parte da administração financeira do Santos. O Santos tem sua responsabilidade financeira e tem que ver como vai fazer isso. Se o Santos tem dívida e paga essas receitas com o que a gente está colocando, é outro problema. Agora a gente precisa saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Não parte da gente dizer se a gente tem suficiência para isso. Agora o Neymar tem mercado? Tem mercado”, analisou o pai do craque. “Primeiro a gente vai concluir o contrato que o Neymar tem com o Santos, que termina em 30 junho. Em 30 de junho todo mundo vai saber se a gente vai continuar”, finalizou. Veja outras respostas do pai do craque: Felicidade do filho

“Nós estamos demasiadamente felizes em estar de volta, em estar no clube que é da nossa família, no clube que meu filho despontou no futebol. Estamos tranquilos quanto a isso. Não resolvemos nada, porque o contrato do Neymar termina e não foi discutida ainda a renovação, porque a renovação depende de vários fatores”. Brasileirão “A temporada praticamente começou para o Santos. A gente tem que analisar. O Santos veio da segunda divisão, e a gente já quer ganhando títulos. Não. O clube está se reestruturando, e se você não começar de fora para dentro, as coisas não vão acontecer dentro de campo. A gente tem que ter paciência, a gente sabe que não é fácil o momento que o Santos está passando. Mas a gente viu que o Santos chegou a uma semifinal de Paulista, com o time que tinha recém saído da segunda divisão. Além disso, a gente não pode reclamar do projeto que foi feito no Campeonato Paulista. Não deu para levar o título, mas o Santos fez uma grande campanha dentro das possibilidades e agora estamos no Brasileiro. Isso vai acontecer. O segundo semestre está aí, para que as coisas possam o Santos refletir da melhor maneira possível e encaixar”.