Na mira do Santos, Alexandre Mattos não terá problemas para deixar o Cruzeiro

Atual CEO do clube celeste já não dá as cartas na Toca da Raposa e sequer participa de decisões internas

O Santos procura por um novo CEO desde que Pedro Martins pediu demissão do clube. Três nomes de profissionais ligados a clubes da Série A estão na mira, entre eles o de Alexandre Mattos. O Jogada10 apurou que o Cruzeiro não deve dificultar a saída.

Tal possibilidade, inclusive, já existia antes mesmo do contato por parte do clube paulista. Resta saber, portanto, se as conversas irão evoluir nos próximos dias ou se aparecerá algum outro clube interessado.