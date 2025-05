Na despedida do Maracanã, Fluminense vence Once Caldas e garante liderança do grupo na Sul-Americana

No último jogo em casa antes do Mundial de Clubes, Tricolor conseguiu a vitória sem dificuldades e avançou direto para as oitavas do torneio / Crédito: Jogada 10

O Fluminense está garantido nas oitavas de final da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (29), em seu último jogo no Maracanã antes do Super Mundial de Clubes, o Tricolor precisou apenas da primeira etapa para vencer o Once Caldas e garantir a liderança do Grupo G. Com 13 pontos, o Flu ultrapassou os colombianos e avançou de forma direta para o mata-mata do torneio. O Once Caldas, por sua vez, terminou na segunda colocação, com 12 pontos, e terá que disputar os playoffs contra quem vem da Libertadores.

Antes de embarcar para os Estados Unidos, o Fluminense vai até Porto Alegre, enfrentar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (01), às 20h30. Começo avassalador O Fluminense começou bem e logo abriu o marcador. Após cruzamento na área, a zaga do Once Caldas afastou mal e Martinelli bateu firme para marcar o primeiro. A chance para o segundo parecia que aconteceria logo na sequência. Serna cruzou na área a bola foi no braço de Cardona. O árbitro marcou pênalti, mas o VAR chamou e o juiz voltou atrás. Depois disso a partida ficou mais equilibrada. Os colombianos chegaram com Mateo García, que arriscou de fora da área e quase marcou um golaço. O Tricolor quase ampliou em uma trapalhada da defesa adversária. Cuesta tentou afastar após passe de Ganso e a bola explodiu em Cardona, tirando tinta da trave. Na sequência, Serna recebeu na área e tocou na saída do goleiro para marcar o segundo. Fluminense segura o jogo e marca o segundo O Tricolor teve uma boa chance para ampliar logo no começo do segundo tempo. Arias fez boa jogada pelo meio, chutou forte e Aguirre fez a defesa. Na sobra, Fuentes rolou para Everaldo, que pegou fraco e não facilitou para o goleiro.