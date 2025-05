Milton Leite ‘volta atrás’ em polêmica com Neymar, mas reitera: ‘Nunca esteve perto’

Jornalista lembrou fala sobre o jogador no fim do ano passado e revelou que chegou a fazer uma lista para confirmar

Milton Leite reconsiderou uma fala polêmica que teve sobre o Neymar no fim do ano passado, quando disse que o jogador não ficaria nem entre os 30 maiores jogadores da história do Brasil.

Assim, em entrevista ao Canal do Cosme Rimoli, o jornalista revelou que chegou a fazer uma lista com os jogadores que ele considera melhor que Neymar e disse que o camisa 10 do Santos ficou no final da lista, próximo do 30. Além disso, afirmou que o brasileiro nunca teve um desempenho perto do que Messi e Cristiano Ronaldo.