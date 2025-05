Milan anuncia saída de Sérgio Conceição e já tem substituto definido

Treinador português se despede após poucos meses no comando; ex-Juventus deve assinar contrato de três anos

Sérgio Conceição não é mais o técnico do Milan. Nesta quinta-feira (29), o clube italiano divulgou uma nota oficial nas redes sociais agradecendo ao treinador e à sua comissão técnica pelo trabalho realizado nos últimos meses.

“Gostaríamos de agradecer a Sérgio Conceição e sua equipe pelo empenho, profissionalismo e dedicação durante o tempo em que estiveram à frente do Milan. Ele deixa o clube com a conquista do 50º troféu da nossa história. Desejamos sucesso em seus próximos desafios”, diz o comunicado.

Sérgio Conceição assumiu o time no fim de dezembro de 2024, assumindo a vaga deixada por Paulo Fonseca. Em 31 jogos, somou 16 vitórias, cinco empates e 10 derrotas. O treinador português conquistou a Supercopa da Itália, mas não conseguiu levar o Milan às competições europeias da próxima temporada. O time terminou a temporada na 8ª posição da Série A e perdeu a final da Copa da Itália para o Bologna.

Milan já tem substituto definido

De acordo com informações do jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, Massimiliano Allegri será o substituto de Sérgio Conceição. Ele, inclusive, já teria assinado contrato por três temporadas, com salário de 5 milhões de euros por ano, além de bônus por desempenho. Dessa forma, o anúncio oficial deve acontecer em breve.

Allegri está sem clube desde que saiu da Juventus. Agora, ele retorna ao Milan, onde já trabalhou entre 2010 e 2014. Por lá, foi campeão italiano em 2011 e venceu a Supercopa da Itália em 2012.