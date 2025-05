Luxemburgo e Casagrande têm discussão acalorada sobre Ancelotti

O anúncio do acerto entre a CBF e Carlo Ancelotti segue repercutindo de forma polêmica. Isso porque a escolha de um técnico estrangeiro causou um debate acalorado entre o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo e o ex-jogador e comentarista Casagrande no decorrer do programa “Galvão e Amigos”, na Band.

“Os técnicos do Brasil passaram a não prestar? Aqui, com todo respeito, nós somos cachorros vira-latas. É a grande verdade. Nós aqui não prestamos, e o de fora vem aqui e presta muito mais. Não tenho nada contra ele (Ancelotti)”, detalhou o ex-técnico.

Em seguida, Casagrande indicou opinião contrária ao argumento do companheiro de bancada.

“O primeiro estrangeiro que vem. Você não poderia usar esse discurso de vira-latas. É o primeiro treinador estrangeiro que veio!”, concluiu o ex-jogador.

Ancelotti esteve presente em jogos do Botafogo e Flamengo na Libertadores

Inclusive, Ancelotti já acompanhou os jogos de dois times brasileiros na Libertadores. A vitória do Botafogo sobre a Universidad do Chile, na última terça-feira (27), no Nilton Santos, e o triunfo do Flamengo sobre o Deportivo Táchira, no Maracanã, na última quarta (28).