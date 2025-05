Luiz Henrique acompanha triunfo do Botafogo no Nilton Santos: ‘Meu Fogão, minha casa’

Atualmente no Zenit, da Rússia, Luiz Henrique aproveitou as férias para visitar o Nilton Santos. Por lá, acompanhou a vitória do Botafogo sobre a Universidad de Chile pela Libertadores. Esta foi a primeira vez em que o jogador, que conquistou o Brasileirão e o torneio continental em 2024, esteve no estádio desde que voltou ao futebol europeu.

Apesar de ter sido revelado pelo arquirrival Fluminense, o jogador afirmou que criou uma forte ligação com o Alvinegro e que considera o estádio a sua casa.