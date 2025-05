Leonardo Jardim lamenta eliminação do Cruzeiro na Sul-Americana

Já eliminada, Raposa empatou sem gols com o Unión Santa Fé, da Argentina, nesta quarta-feira (28), no Mineirão

O Cruzeiro entrou em campo na última rodada da fase de grupos já eliminado e sem muita ambição. Assim, apenas empatou sem gols com o Unión Santa Fé, da Argentina , que também não tinha chances de classificação, nesta quarta-feira (28), no Mineirão. Contudo, o técnico Leonardo Jardim minimizou a atuação ruim da equipe e tentou tirar lições da eliminação precoce na competição.

O técnico português aproveitou a situação para poupar os seus principais jogadores e dar rodagem para o elenco. Assim, nomes como os garotos Léo Aragão, Kauã Prates, Maurício Rhikman e Kaique Kenji receberam oportunidade e foram bem. Contudo, o time encontrou dificuldades para criar oportunidades e não conseguiu sair do zero, mesmo com um a mais desde o primeiro tempo.

Com o empate, o Cruzeiro se despede da Sul-Americana em terceiro lugar, com cinco pontos. Já o Unión Santa Fé, por sua vez, foi o lanterna do Grupo E, com quatro. Mushuc Runa garantiu vaga direta nas oitavas de final, enquanto o Palestino vai disputar o playoff com os terceiros da Libertadores. A Raposa volta a campo no domingo (1), às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Mineirão, pelo Brasileirão.

