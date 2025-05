Jovem de 18 anos decide vitória do Grêmio e homenageia o pai: ‘Para honrar ele’

O atacante Riquelme, de apenas 18 anos, foi o destaque do Grêmio na vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, na Arena. Ele entrou no segundo tempo e anotou o gol solitário em Porto Alegre. Os gaúchos, porém, se classificaram em segundo lugar da chave, indo, assim, ao playff da Sul-Americana.

A convocação do jovem, no entanto, ocorreu de forma inesperada, após a ausência de Luan Cândido e Amuzu por motivos médicos. Mesmo com pouco tempo para se preparar, ele aproveitou a chance aos 30 minutos da etapa final, quando completou cruzamento de Pavón com um chute preciso.