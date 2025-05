Hulk busca quebrar marca pelo Atlético na Sul-Americana diante do Cienciano

Hulk pode atingir mais um feito com a camisa do Atlético-MG na partida desta quinta-feira (29) contra o Cienciano, do Peru, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O camisa 7 pode se tornar o maior artilheiro do Galo na história da competição.

Os feitos de Hulk pelo Atlético são impressionantes. O atacante é o artilheiro do clube no século XXI, com 125 gols. Caso marque uma vez diante do Cienciano, o camisa 7 empata com Nívio e entra no top-10 dos maiores goleadores da história do Galo.

O Atlético precisa da vitória para garantir a primeira colocação do Grupo H e se classificar diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Dessa maneira, caso saia com um empate, o Galo terminaria em segundo, atrás apenas do próprio Cienciano, e jogaria os playoffs contra um terceiro colocado proveniente da Libertadores.

O atacante marcou uma vez nesta edição da Sul-Americana, na goleada por 4 a 0 sobre o Deportes Iquique, do Chile. Assim, caso balance as redes mais duas vezes contra o Cienciano, na Arena MRV, igualará Yimmi Chará e Obina, que marcaram três vezes no torneio pelo Galo. No entanto, caso faça três gols nesta quinta, ficaria isolado como o maior goleador da equipe na competição.

No Brasileirão por pontos corridos, Hulk lidera a artilharia do Atlético, com 57 gols. Além disso, está em terceiro lugar entre todos os atletas do Galo na história da competição nacional. Na Copa do Brasil, o atacante ocupa a quarta colocação – ao lado de Marques – entre os matadores atleticanos, com 13 gols. Quem lidera é o centroavante Guilherme, que soma 16.

Neste século, Hulk também é o maior goleador do Atlético no Campeonato Mineiro, com 37 gols. Já em competições internacionais, também está no topo, com 17 bolas na rede, 16 delas na Libertadores (o principal da história do clube) e uma na Sul-Americana.

Na atual temporada, o Super-Herói atleticano disputou 23 partidas, com 11 gols marcados, além de duas assistências.