Grêmio decide preservar Volpi e Braithwaite. Trio da base é relacionado

Mano irá poupar pelo menos quatro titulares do Imortal. As promessas Thiago Beltrame, Zortea e Jardiel foram convocados para o duelo

A comissão técnica do Grêmio compreende o peso do duelo contra o Sportivo Luqueño, nesta quinta-feira (29), às 19h, na Arena, pela Sul-Americana. Afinal, uma combinação de resultados pode permitir que o time assuma a liderança do Grupo D. Mesmo assim, a opção será por preservar alguns titulares.

O treinador Mano Menezes já havia adiantado que o zagueiro Kannemann é o meio-campista Villasanti ganhariam descanso. O clube divulgou a lista de relacionados também com as ausências do goleiro Tiago Volpi e do atacante Braithwaite.