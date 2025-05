Gerson admite frustração com segundo lugar do Flamengo na Libertadores, mas celebra classificação: ‘Temos de melhorar’

Nesta quarta-feira (28), o Flamengo venceu e está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores , mas a vaga veio com mais sofrimento do que o esperado. E apesar do triunfo diante do Deportivo Táchira por 1 a 0, com gol de Léo Pereira no segundo tempo, o capitão Gerson reconheceu que a equipe ficou devendo em desempenho, mas destacou o alívio pela vaga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Flamengo de Gerson viveu momentos de tensão no Maracanã. Com a LDU vencendo o Central Córdoba no outro jogo do grupo, o Rubro-Negro chegou a estar fora da próxima fase durante o primeiro tempo. Aos 20 da etapa final, Luiz Araújo cruzou e Léo Pereira marcou o gol da classificação. No fim, aos 49 minutos, Rossi fez uma defesa espetacular e garantiu o resultado.

Com 11 pontos, o Flamengo avançou com saldo inferior ao da LDU e enfrentará um líder de grupo nas oitavas. O sorteio está marcado para segunda-feira (2), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Possíveis adversários incluem River Plate, Estudiantes, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Racing e LDU.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.