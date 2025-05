Fluminense x Once Caldas, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Os times disputam a liderança do grupo F. No momento, os colombianos estão na frente e jogam por um empate

O Fluminense recebe o Once Caldas, no Maracanã, nesta quinta-feira (29), às 21h30, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As duas equipes já estão classificadas e vão decidir o primeiro lugar do Grupo F. Na Sula, apenas o líder avança direto às oitavas de final. Por outro lado, o vice terá que disputar um playoff contra algum eliminado da Libertadores.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao vivo, às 20h. Diego Mazur assume a bronca na narração, enquanto Rodrigo Seraphim comenta e Vanderlei Lima reporta os detalhes do match.