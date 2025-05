Fluminense vai a campo sem Samuel Xavier e Keno nesta quinta-feira

A lista de relacionados do Fluminense para a partida desta quinta-feira, contra o Once Caldas, válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025, revela duas ausências. O lateral-direito Samuel Xavier e o atacante Keno não vão a campo.

O jogo de hoje vale a liderança do grupo F. Fluminense e Once Caldas já estão classificadas. Contudo, vale destacar que na Sul-Americana, apenas o líder avança direto às oitavas de final. O segundo colocado terá que disputar um playoff contra algum eliminado da Libertadores.

No momento, o Once Caldas lidera a chave com 12 pontos, dois a mais do que o Fluminense. Portanto, apenas uma vitória interessa ao Time de Guerreiros.

