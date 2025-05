Flamengo evitou o pior. E este time vai jogar o Mundial…

A vitória de 1 a 0 sobre o Tachira, gol de zagueiro, quase deixou o Flamengo fora da Libertadores. Na primeira fase. E a equipe venezuelana pressionando no fim. Perdendo chances. O herói não foi Léo Pereira, mas Rossi, em conclusão de… Cano. Sim, Cano. Imaginem suportar empate – e o adeus ao torneio – com um adversário medíocre, com gol de Cano…

Flamengo do muito blá-blá-blá

Incrível. Muito triste para um clube que tem uma torcida gigantesca e presente, CT de primeiro mundo, dinheiro em caixa e salários milionários em dia, muito blá-blá-blá – uma completa decepção. Não andaram dizendo que o esquema era profissional e que o clube ia ganhar tudo? Mas a culpa, na realidade, não é só de quem comanda, mas da eterna marra de todos: atletas, preparadores, dirigentes, mídia e torcedor. O placar mínimo que se ouvia, ao longo do dia, era o 4 a 0…

Escrevemos domingo: “É fato que o Flamengo terá duas partidas teoricamente bem mais simples: vencer o Táchira e o Fortaleza, dentro de casa. Vamos repetir. É mais provável vencer o Palmeiras em São Paulo que driblar marra e retranca no Maracanã. Pois que isso fique apenas na teoria”. Ficou. Mas foi desesperador. E a TV falando em Philapdelphia Freedom.

Acredite: Allan, o melhor do 1º tempo

Allan foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo, sem passes errados e com três finalizações na meta, mesmo que tenham sido para defesas fáceis de Camargo. Isto é suficiente para deixar claro que o time não jogou nada, pois não criou, na realidade, nenhuma chance evidente de gol. Não é possível enfrentar o Tachira no Maracanã, valendo classificação para a próxima etapa da Libertadores e o placar permanecer 0 a 0 até o intervalo. Detalhe: o Rubro-Negro ainda conseguiu tomar dois cartões amarelos.

Vitória e vaias

O Flamengo trocou Michael por Bruno Henrique para a etapa final. Aos dois minutos, a equipe desperdiçou a primeira oportunidade da partida, e passou a pressionar efetivamente, mas é fato que não conseguia marcar. Depois, aos 15 minutos, Varela substituiu Allan. Enfim, Luiz Araújo cobrou falta e Léo Pereira, saindo de trás, meteu de primeira para fazer 1 a 0. O Flamengo acalmou. E fez várias mudanças. E parou por aí. Terminou o jogo no bagaço completo, deixando o Tachira chegar perto da área, e até finalizar… Com Cano. O Flamengo quase tomou gol de Cano. E este time vai disputar o Mundial.